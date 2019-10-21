В Госдуме намерены разработать профстандарт для коучей

В Госдуме собираются разработать профессиональные стандарты для так называемых коучей. Это бизнес-тренеры, которые проводят платные семинары о том, как достичь успеха и, например, заработать миллион.

Авторы инициативы считают, что пришло время навести порядок в этой сфере. В России сейчас три тысячи сертифицированных коучей. В разы больше тех, кто работает без лицензии, и чья профпригодность под большим вопросом.

Такие мошенники подрывают доверие к этому бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из них. Известный коуч рассказал россиянам о том, как надо любить. За встречу с «гуру любви» люди платили баснословные деньги. Но стоило ли это того, или это новый способ мошенничества накануне Дня святого Валентина?