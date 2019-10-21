  1. Пятый канал
  4. В Госдуме намерены разработать профстандарт для коучей

В Госдуме намерены разработать профстандарт для коучей

, 18:30 Эфирная новость 21

По мнению авторов инициативы, пришло время навести порядок в этой сфере.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / imageBROKER.com, 5-tv.ru

В Госдуме собираются разработать профессиональные стандарты для так называемых коучей. Это бизнес-тренеры, которые проводят платные семинары о том, как достичь успеха и, например, заработать миллион.

Авторы инициативы считают, что пришло время навести порядок в этой сфере. В России сейчас три тысячи сертифицированных коучей. В разы больше тех, кто работает без лицензии, и чья профпригодность под большим вопросом.

Такие мошенники подрывают доверие к этому бизнесу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из них. Известный коуч рассказал россиянам о том, как надо любить. За встречу с «гуру любви» люди платили баснословные деньги. Но стоило ли это того, или это новый способ мошенничества накануне Дня святого Валентина?

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Гороскоп на 21 октября: Рыбы, слушайте свое сердце

Последние новости

18:58
Найденных под Москвой жертв группировки Шишканова убили из-за кредитов
18:52
В Петербурге продают BMW Штирлица
18:44
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
18:36
Ветеринар отказался осмотреть умирающую собаку, требуя паспорт — видео
18:30
В Госдуме намерены разработать профстандарт для коучей
18:21
Завораживающие Ориониды! Где лучше всего любоваться метеорным потоком этой ночью

Сейчас читают

«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве
Репутационный киллер — телеведущая Елена Ищеева хочет «уничтожить» бывшую подругу
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев