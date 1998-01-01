Известный коуч рассказал россиянам в Москве о том, как надо любить

Путаница вышла и с семинаром про любовь в Москве. Путаница или мошенничество?

Десятки человек готовы отдать кровные за самую сложную науку — о любви. Уже лысоватый, но все еще очень энергичный, Эдвард Браулт делился истиной, которую не прочитаешь в интернете. Давал информацию столь секретную, что ее нужно хранить в самом глубоком бункере на земле.

— Будьте нежными во время секса. Не гоните. Если вам кажется что процесс слишком долгий — нужно делать это еще дольще, — вещал со сцены «просветитель».

И пусть все эти истины обычно изрекают девочки в старшей школе, но Эдвард построил карьеру на глубокой мудрости уровня статуса ВКонтакте.

Чтобы попасть в зал и научиться строить отношения — люди отдавали просто заоблачные суммы, до ста тысяч рублей доходили цены на билеты!.. За что?.. Какие секреты так дорого стоят?.. Виталий Ханин провел целое расследование.