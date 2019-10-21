В посольстве РФ в Чехии прокомментировали сообщения о раскрытии агентурной сети

Посольство РФ в Чехии заявило, что не имеет отношения к какой-либо агентурной сети, сообщает ТАСС. Официальный ответ дипломатического представительства последовал после слов директора Службы безопасности и информации Чехии Михала Коуделки.

В понедельник глава контрразведки объявил, что его ведомство совместно с Национальным центром борьбы с организованной преступностью раскрыло и ликвидировало агентурную сеть, якобы созданную ФСБ. Как утверждал Коуделка, сеть финансировалась из России и российским посольством, вела хакерские атаки на цели в республике и была частью более длинной цепочки, которую россияне готовили к использованию в иных странах Европы.

В посольстве подчеркнули, что слова Коуделки не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФБР запустило русскоязычную рекламу в Facebook, чтобы найти шпионов.