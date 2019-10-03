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ФБР запустило русскоязычную рекламу в Facebook, чтобы найти шпионов

, 7:02 Эфирная новость 20

При этом в рекламных роликах допущено множество грамматических ошибок.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Melita; 5-tv.ru

ФБР решило устроить охоту на российских шпионов среди американцев. Помочь должны русскоязычные осведомители.

Чтобы их найти в сети запустили рекламу на русском языке. В роликах ФБР призывает «наводить мосты», «делать свой ход» и сотрудничать «ради будущего семьи».

Впрочем, подошли к делу агенты спецслужбы не очень ответственно. В большинстве рекламных роликов в тексте масса грамматических ошибок.

В самом офисе ФБР комментировать русскоязычную рекламную кампанию отказались. Но напомнили, что у России есть много офицеров разведки, которые представляют опасность для безопасности США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американская сенсация стала очередным Fake News.

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