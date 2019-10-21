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  4. Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

Новым главой СПЧ стал Валерий Фадеев

, 16:54 82

Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: ТАСС / Максим Григорьев

Новым главой Совета по правам человека и развитию гражданского общества стал Валерий Фадеев. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Фадеев сменил на этом посту Михаила Федотова, которому в сентябре исполнилось 70 лет — это предельный возраст пребывания на госслужбе. Федотов проработал на посту советника Владимира Путина и руководителя СПЧ девять лет, поставив исторический рекорд. После ухода с поста он намерен сосредоточиться на научной работе, в частности по развитию сотрудничества с ЮНЕСКО, где Федотов долгое время работал в качестве представителя Российской Федерации.

Валерию Фадееву 59 лет, он известный в России журналист и телеведущий, последние три года был секретарем Общественной палаты, объединяющей самые разные сообщества, представители всех регионов страны, самых разных конфессий, профессиональных групп и некоммерческих организаций.

Одними из немаловажных качеств, которые присущи Фадееву, - он умеет слышать разные точки зрения и формировать предложения по самым разным вопросам и проектам, донося при этом до государственного аппарата голос общества. Все эти качества, продемонстрированные им в Общественной палате, пригодятся и на посту советника Президента, председателя СПЧ.

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