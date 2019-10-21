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  4. Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов

, 17:53 203

Звезда будет жить в апартаментах на западе Москвы — на Мосфильмовской улице.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 642

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова обзавелась собственной недвижимостью в Москве. Звезда купила апартаменты в элитном жилом комплексе на западе столицы — на Мосфильмовской улице. Стоимость жилья оценивается в 120 миллионов рублей, его площадь — 120 квадратных метров, пишет Starhit.

Как отмечает издание, светская львица не торопилась с покупкой, желая найти «то самое» — квартиру в престижном районе с Москвы с большой площадью. Теперь ее мечта сбылась. Как сообщил порталу представитель артистки Антон Богославский, в ближайшее время в апартаментах будет проведен ремонт.

Ранее Бузова жила в съемной квартире, поскольку после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым осталась буквально ни с чем. Во время брака супруги купили дом за городом, который был оформлен на мать спортсмена. Теперь российский полузащитник живет там с новой семьей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает Бузова на рекламе. Каждый контракт с певицей, занесенный в тройку рейтинга Forbes, обходится в пять миллионов рублей.

Тема:
Ольга Бузова 642
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