Десятки миллионов за рекламу: У кого из российских звезд самые большие гонорары

Стали известны имена знаменитостей, которые могут похвастаться самыми большими гонорарами. Издание Teleprogramma.pro представило рейтинг самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса.

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Первое место в списке занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Только за один рекламный контракт он получает 30 миллионов рублей. Большие суммы за съемки в рекламе также получают телеведущий Дмитрий Нагиев и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов. Их среднегодовой заработок оценивается примерно в 20 миллионов рублей.

На четвертой строчке рейтинга расположилась актриса Мария Шукшина. Звезда недавно заключила рекламный контракт с одним из агентств. Согласно договору, сумма заработка артистки составляет 16 миллионов рублей.

Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей замыкает певица и телеведущая Ольга Бузова. Каждый контракт с теледивой обходится в пять миллионов рублей.

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