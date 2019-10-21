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«Без татуажа, силикона и подтяжек»: Банщикова отказалась от макияжа на отдыхе

, 19:40 Фото 811

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, на котором запечатлена абсолютно без косметики.

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Фото, видео: Instagram @banshikova_anna

Российская актриса театра и кино Анна Банщикова решила провести октябрьский отпуск на теплых островах. Вместе со своими детьми звезда сериала «Ищейка» отправилась на Мальдивы, где сейчас купается в солнечных лучах. Артистка признается подписчикам, что давно мечтала о полноценном отдыхе. Теперь она может не только забыть о рабочих проблемах, но и перестать беспокоиться о собственной внешности. Шляпа и купальник — вот главный наряд знаменитости на ближайшие дни.

Судя по последней фотографии Банщиковой в Instagram, на отдыхе она решила полностью отказаться от косметики. Звезда выложила в своем профиле снимок, на котором позирует в ярко-желтом купальнике и шляпе абсолютно без макияжа. Актриса, улыбаясь, смотрит в кадр и выглядит очень бодрой и отдохнувшей.

Instagram @banshikova_anna

При виде такого солнечного и естественного фото Банщиковой поклонники не могли удержаться от комплиментов. Фанаты признались, что любят звезду за то, что она не боится быть собой и в отличие от других коллег из мира шоу-бизнеса не портит красоту посредством пластических операций.

«Как красит отдых. Вы прям солнечное настроение!»

«Как приятно посмотреть на натуральную красоту! Без татуажа, силикона и подтяжек».

«Смешная! И настоящая! Все очень естественно!»

«Вы такая простая и настоящая!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Банщикова похвасталась новым купальником.

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