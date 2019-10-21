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Цены на крепкий алкоголь вырастут с 2020 года

, 20:27 7

Минфин РФ предложил повысить цены на спирт из пищевого сырья.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

В Министерстве финансов выступили с предложением об установлении цен на готовую продукцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства, опубликованный на федеральном портале проектов правовых актов.

В частности, в нем упоминается о повышении цен на крепкие алкогольные напитки – водку, коньяк и бренди. Так, минимальные закупочные цены на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк – с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди – с 307 до 315 рублей за 0,5 литра. Министерство финансов опубликовало документ на федеральном портале проектов правовых актов.

«Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в размере на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - 315 рублей за 0,5 литра готовой продукции, на коньяк - 433 рубля за 0,5 литра готовой продукции», – говорится в проекте соответствующего приказа Минфина.

Минимальные закупочные цены на алкоголь последний раз повышались четыре года назад.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России водителей обяжут проходить тест на хронический алкоголизм.

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