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  4. Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

, 1:11 Эфирная новость 29

Согласно новым правилам прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав, тест на определение маркеров, свидетельствующих о хроническом алкоголизме, станет обязательным.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Российских водителей в обязательном порядке будут проверять на хронический алкоголизм, если они получают права, пытаются их вернуть или меняют. Раньше это было необязательным. Медики уверяют, что в зоне риска и те, кто вечерами привык засиживаться за бутылочкой.

Алкоголизм — это не только враг здоровья человека, россиянин с таким диагнозом чаще остальных садится за руль своего автомобиля в пьяном виде, а это значит, что может попасть в аварию и погубить чьи-то жизни.

Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин выслушал все мнения. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на хронический алкоголизм и наркотики в России будут проверять водителей-новичков. Потенциальным автомобилистам придется сдавать анализы крови и мочи. Результаты обследования покажут, в том числе, употреблял ли человек амфетамин, каннабиноиды, опиаты, кокаин, метадон, барбитурат.

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