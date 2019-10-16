Водителей в России обяжут проходить тест на хронический алкоголизм

Российских водителей в обязательном порядке будут проверять на хронический алкоголизм, если они получают права, пытаются их вернуть или меняют. Раньше это было необязательным. Медики уверяют, что в зоне риска и те, кто вечерами привык засиживаться за бутылочкой.

Алкоголизм — это не только враг здоровья человека, россиянин с таким диагнозом чаще остальных садится за руль своего автомобиля в пьяном виде, а это значит, что может попасть в аварию и погубить чьи-то жизни.

Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин выслушал все мнения. Подробности в репортаже.