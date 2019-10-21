«Не бросила я никого!»: поклонники отчитали Решетову за оставленного без присмотра ребенка

Несколько дней назад на свет появился сын рэпера Тимати и его избранницы Анастасии Решетовой. Не сдерживая радость от этого события, новоиспеченная мать то и дело публикует в Instagram фото и видео, на которых показывает новорожденного малыша и рассказывает о его первых днях.

На этот раз модель записала сторис, когда младенец находился в детской кроватке. Она взяла пальчиком его крохотную ручку, чем вызвала умиление у своих подписчиков.

«Первая ночь дома прошла успешно», — написала знаменитость в подписи к видео.

Спустя пару часов после публикации ролика невеста Тимати выложила сторис, записанную в автомобиле. Вероятно, уложив сына спать, Решетова отправилась по делам. Однако фанатам это не очень понравилось. Судя по всему, в сообщениях они обрушились с критикой на молодую мать, и ей пришлось оправдываться за свой поступок. Возлюбленная пояснила, что уехала на час в детский магазин.

«Да не бросила я никого, я в детский магазин еду на часик», — рассказала светская львица.

Впрочем, у фанатов есть все основания подозревать, что звезда не собирается просиживать сутками возле новорожденного Ратмира. Как пишут Дни.ру, знаменитость вернулась к работе и посетила свой салон красоты, где ее встретили с поздравлениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что счастливая Анастасия Решетова с новорожденным Ратмиром выписаны из роддома.