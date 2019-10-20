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  4. Счастливая Анастасия Решетова с новорожденным Ратмиром выписаны из роддома

Счастливая Анастасия Решетова с новорожденным Ратмиром выписаны из роддома

, 20:57 Фото 339

Гордый Тимати повез все семейство домой.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial

Новоиспеченные родители — модель Анастасия Решетова и рэпер Тимати — после выписки молодой мамы из роддома с четырехдневным Ратмиром на руках отправились домой.

Музыкант разместил в Instagram серию снимков, на которых они с возлюбленной позируют с долгожданным ребенком.

«Тимурович едет домой», — лаконично подписал фото гордый отец.

При этом Тимати и Настя одеты в тон — на обоих бежевые пальто и белые водолазки. Модель держит в руках гигантский букет белых роз. На одном из снимков с братиком на руках стоит и дочь Тимати от предыдущих отношений с Аленой Шишковой — пятилетняя Алиса.

Девочка кстати уже познакомилась с Ратмиром, пока тот еще лежал в палате с мамой.

Instagram @timatiofficial

Среди многочисленных поздравлений за Тимати и Анастасию порадовался певец Эмин Агаларов.

«Полный кайф, брат! Еще раз поздравляю», — написал он.

«Это называется счастьем!», — добавил Александр Ревва, известный также как Артур Пирожков.

«Счастье», — прокомментировал поп-король Филипп Киркоров.

Ранее мама Тимати Симона Юнусова рассказала, как прошли роды Анастасии Решетовой 16 октября.

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