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Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне

, 8:44 Видео 37

Сандра Кистерна выложила в Instagram свою версию протеста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / xcitepress/Rico LÃ¶b via www.ima, Instagram @sandra.kisterna

Испанская танцовщица Сандра Кистерна исполнила тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне. Видео, на котором девушка демонстрирует собственную форму выражения протеста, опубликовано на ее странице в Instagram.

На кадрах видно, как она в облегающем боди совершает активные движения бедрами и ягодицами на фоне огня и пожарных автомобилей.

«Прежде всего, я хотела бы уточнить, что это не какая-то насмешка, не говоря уже о том, чтобы обидеть людей, которые выходят, чтобы бороться за свои права. Тем не менее это мой способ выразить свой протест!» — отметила в комментарии к посту Сандра Кистерна.

В завершении своего обращения танцовщица отметила, что не причастна к насилию, которое проявляют вышедшие на улицы участники акции протеста. Девушка призвала митингующих продолжать бороться за свои права, но только без воцарения хаоса и разрушения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет кровопролитие на улицах Каталонии.

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