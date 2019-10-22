Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне

Испанская танцовщица Сандра Кистерна исполнила тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне. Видео, на котором девушка демонстрирует собственную форму выражения протеста, опубликовано на ее странице в Instagram.

На кадрах видно, как она в облегающем боди совершает активные движения бедрами и ягодицами на фоне огня и пожарных автомобилей.

«Прежде всего, я хотела бы уточнить, что это не какая-то насмешка, не говоря уже о том, чтобы обидеть людей, которые выходят, чтобы бороться за свои права. Тем не менее это мой способ выразить свой протест!» — отметила в комментарии к посту Сандра Кистерна.

В завершении своего обращения танцовщица отметила, что не причастна к насилию, которое проявляют вышедшие на улицы участники акции протеста. Девушка призвала митингующих продолжать бороться за свои права, но только без воцарения хаоса и разрушения.

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