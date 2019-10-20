Гнев Барселоны: к чему приведет кровопролитие на улицах Каталонии?

Всю неделю мировое внимание было приковано к событиям в Каталонии. Там снова полыхает. И в прямом, и в переносном смысле слова. Акции протеста начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор видным каталонским политикам. Два года назад они провели референдум о независимости, попали за решетку и теперь проведут там от девяти до 13 лет. Это стало последней каплей. Народ вышел на улицы.

В результате беспорядков, эпицентром которых стала Барселона, пострадали сотни протестующих и стражей порядка.

Год назад я был в столице Каталонии и общался с теми, кто уже давно устал от испанского давления. Еще тогда они предупреждали, что всякому терпению рано или поздно придет конец. Мирные демонстрации — это вчерашний день. Если Мадрид и дальше будут затягивать гайки — ждите проблем. Тогда испанские власти их не услышали и теперь Каталония превратилась в настоящую горячую точку на карте Европы.

Спустя год мы решили снова отправиться в Барселону. Жемчужина европейского туризма, город с потрясающей историей и людьми, охвачен огнем. И кажется, в этот раз тут все намного серьезней.

Вечером власть в Барселоне меняется полностью. Вот посмотрите, кто теперь заправляет на улицах этого прекрасного туристического города. И вы знаете, ощущения на самом деле тревожные. Потому что они молодые, они наглые, они уверенные. И даже полицейские не пытаются им как-то противостоять.

Официально разрешенная властями акция протеста идет два часа — с семи до девяти вечера. Поначалу это выглядит и вправду, как мирная демонстрация. Тут играют в мяч, делают веселые селфи и поют песни.

Еще год или два назад, такого здесь не было. Ну, что сказать, наверное, вы сами все понимаете. Каждый вечер они выходят сюда, чтобы заявить о своих намерениях и о своих.

Но каждую секунду не отпускает ощущение, что кончится это плохо. Тревожное ожидание нарастает с каждой секундой. И вот уже мобильные группы молодых людей рассредоточиваются по городу, через считанные минут Барселона погрузится в хаос.

Вот протестующие, а вот полицейские, то есть движение перекрыто. Они таком своеобразном капкане. Но они все равно не успокаиваются. И это поверьте, это совсем не мирная акция протеста.

Капюшоны на голове, маски на лице, металлические трубы и куски арматуры в руках. Они молниеносно атакуют полицейских и тут же стремительно растворяются на городских улицах.

Вот уже и первые пожары. Обратите внимание — костры разводятся прямо на дороге. Это своего рода баррикады, потому что здесь проезжают машины. Чтобы затруднить им движение поджигается все, что есть под руками.

Огонь на улицах Барселоны. Всю неделю каждую ночь он полыхает там, где еще недавно мирно в ресторанчиках сидели туристы с бокалом Сангрии. Теперь вечером они даже и не думают высовываться на улицы — слишком опасно. Полиция ведет себя очень жестко. Они против людей.

«Мы просто вышли на улицы, чтобы бороться за свои права. Что дальше? Я не знаю! Может они введут армию, а может начнется гражданская война», — говорят прохожие.

Несмотря на то, что каждый вечер Каталония превращается в зону боевых действий представители официальных органов республики достаточно сдержанны.

«Все, что всегда было во все времена, все движение за независимость Каталонии-это цивилизованный, демократический и мирный процесс. Никогда мы не шли по другому пути, начиная с 2012-го года», — говорит Элизабет Небреда, министр иностранных дел Каталонии.

Впрочем, их можно понять. Политика искусство возможного. И дипломатия не самый плохой способ остановить кровопролитие. Совсем другой позиции придерживаются родные и близкие тех, кто сейчас за решеткой. Лаура Мосвидаль не видела мужа уже почти два года. После оглашения приговора она не увидит его еще восемь с лишним лет. И сегодня, кажется, она уже ничего не боится.

«Страх — это плохое чувство. Единственный страх, который я сейчас испытываю, это если я вдруг прекращу борьбу и замолчу. Мы не должны опускать руки, мы не должны молчать», — признается Лаура Мосвидаль, супруга политзаключненного.

Но все складывается так, что привычную мантру — мы пацифисты, мы за мирный процесс — уже никто не хочет слышать. В пятницу в Каталонии объявили всеобщую забастовку. Тут уже счет пошел на миллионы. Каждый вечер в городские больницы попадают сотни человек.

Мадрид больше не церемонится со своей непослушной южной республикой. В ходу теперь жесткие силовые акции. Невиданное дело — в разгоне демонстрантов участвуют даже каталонские полицейские. Это прямой приказ из столицы Испании. В этот раз местные силовики не стали сопротивляться, как делали это раньше. И видимо у этого есть своя причина. Как шутят каталонцы, Брюссель — это не просто печатный станок, который печатает деньги и раздает их. Он печатает и… одалживает их. А долг, как известно, платежом красен.

Мадрид, просто обязан быть послушным. Так что наводить порядок в Каталонии испанские власти будут жестко и уверенно. Главным символом каталонского протеста стал этот оплавленный светофор. И если для жителей республики пока горит разрешающий сигнал, то власти Испании стремительно несутся на «красный». И кажется, что до страшной аварии остаются считанные секунды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 100 человек получили ранения в результате беспорядков в Каталонии.