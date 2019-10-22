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  4. Видео: в Бразилии разбился легкомоторный самолет

Видео: в Бразилии разбился легкомоторный самолет

, 7:38 Эфирная новость 18

Погибли трое: пилот, водитель машины, на которую рухнуло воздушное судно, и случайный пассажир.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Три человека погибли в результате авиакатастрофы на юге Бразилии. Легкомоторный самолет упал на жилой квартал. Трагедия произошла в двух километрах от местного аэропорта.

Самолет едва успел набрать высоту, сделал круг над городом и камнем рухнул вниз — прямо на припаркованные машины. Начался пожар, погибли один из водителей и пешеход, в которого отлетел один из обломков. Пилот не выжил. Огонь удалось быстро потушить, а вот разбор завалов до сих пор продолжается.

Террористы захватывают самолет в Мексике. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании.

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