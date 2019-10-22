Видео: в Бразилии разбился легкомоторный самолет

Три человека погибли в результате авиакатастрофы на юге Бразилии. Легкомоторный самолет упал на жилой квартал. Трагедия произошла в двух километрах от местного аэропорта.

Самолет едва успел набрать высоту, сделал круг над городом и камнем рухнул вниз — прямо на припаркованные машины. Начался пожар, погибли один из водителей и пешеход, в которого отлетел один из обломков. Пилот не выжил. Огонь удалось быстро потушить, а вот разбор завалов до сих пор продолжается.

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