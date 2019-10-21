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  4. Террористы захватывают самолет в Мексике. Постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании

Террористы захватывают самолет в Мексике. Постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании

, 23:10 Эфирная новость 22

Теперь служба безопасности Interjet ищет сотрудника, который выложил в сеть ролик для внутреннего пользования.

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Фото, видео: picture alliance / Klaus Ohlensc, 5-tv.ru

Пользователи соцсетей шокированы кадрами из Мексики. На них вооруженные люди в масках захватывают самолет местной авиакомпании Interjet.

После шума, поднявшегося в сети, выяснилось — видео постановочное. Это всего лишь учения для экипажа. Сотрудникам авиакомпании на очень убедительном примере объясняли, как вести себя, если на борту окажутся террористы.

Но ролик попал в интернет без комментариев, и тысячи клиентов бюджетного перевозчика успели не на шутку испугаться. Interjet принес им официальные извинения и теперь выясняет, кто выложил в сеть видео, предназначенное для внутреннего пользования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученики новосибирской школы сидят в классе на бутылках вместо стульев. В социальной сети разгорелся спор — реальность это или постановка.

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