Террористы захватывают самолет в Мексике. Постановочное видео перепугало тысячи клиентов компании

Пользователи соцсетей шокированы кадрами из Мексики. На них вооруженные люди в масках захватывают самолет местной авиакомпании Interjet.

После шума, поднявшегося в сети, выяснилось — видео постановочное. Это всего лишь учения для экипажа. Сотрудникам авиакомпании на очень убедительном примере объясняли, как вести себя, если на борту окажутся террористы.

Но ролик попал в интернет без комментариев, и тысячи клиентов бюджетного перевозчика успели не на шутку испугаться. Interjet принес им официальные извинения и теперь выясняет, кто выложил в сеть видео, предназначенное для внутреннего пользования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученики новосибирской школы сидят в классе на бутылках вместо стульев. В социальной сети разгорелся спор — реальность это или постановка.