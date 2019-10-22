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Единую электронную очередь в детские сады хотят ввести в РФ

, 9:41 Эфирная новость 15

Если депутаты одобрят проект, то это сократит коррупционные риски.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Штукина, 5-tv.ru

В России появится единая электронная очередь на запись в детские сады. Соответствующие поправки в закон об образовании уже готовы и будут рассмотрены Госдумой на одном ближайших пленарных заседаний. Планируется, что всю информацию о ходе рассмотрения заявлений и выделении мест родители смогут получать в интернете.

Поступить в дошкольное учреждение вне очереди, например за взятку, будет невозможно. Если проект примут, останется решить лишь технические проблемы. Уже ведется разработка единых информационных систем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты.

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