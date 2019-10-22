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  4. Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

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Суммарное потребление топлива снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Aleksey Bychkov, Komsomolskaya Pravda

Спрос на бензин в России в 2019 году рекордно обрушился после незначительного прошлогоднего роста, сообщают «Известия» со ссылкой на исследовательскую группу «Петромаркет».

Специалисты рассчитали, что суммарное потребление топлива за период с января по сентябрь снизилось на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в конце июля этот показатель достиг 1,4%. Улучшению сложившейся ситуации поспособствовало неожиданное увеличение спроса в августе.

Эксперты «Петромаркета» отметили, что на бензиновом рынке подобное снижение является достаточно серьезным. Аналогичные цифры на протяжении последних десяти лет отмечались лишь в 2015 году — 1,9%.

Несмотря на это, в Минэнерго отметили, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильная. Ощутимого сокращения поставок бензина не наблюдается.

Исследователи считают, что ослабление спроса на топливо в первую очередь может быть связано со снижением потребительской активности жителей России. Кроме того, еще одним фактором, оказывающим влияние на ситуацию, назван постепенный переход автолюбителей на более дешевый газ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росстандарт придумал способы уличить АЗС в недоливе топлива.

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