Росстандарт придумал способы уличить АЗС в недоливе топлива

В Росстандарте готовят арсенал средств для проверок АЗС на недолив топлива. Как рассказал «Российской газете» руководитель ведомства Алексей Абрамов, проверять собираются не конкретные колонки, а работу всей системы в целом, включая кассу. Для этого разрабатывают специальный «скрытый» прибор для контрольных закупок. Кроме того, от вредоносного программного обеспечения и всяческих приспособлений, обманывающих расходомер, колонки защитит новый ГОСТ, который планируется утвердить в начале 2020 года.

«Программа может быть настроена так, что на любом пистолете устанавливается конкретный процент недолива. Помните, была такая проблема с процентом выигрыша в игровых автоматах? То же самое и здесь. Индикатор покажет вам 30 литров, но на самом деле в бак попало 29,7 литра, а если показывает 60 литров — 59,4 литра и так далее», — пояснил Абрамов.

По его словам, в свое время для игровых автоматов была введена обязательная периодическая сертификация, после чего манипуляции с ПО прекратились. Примерно то же самое предполагается предпринять и в отношении АЗС.

«Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой… Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять недолив», — заявил глава Росстандарта.

Проект закона, дающий ведомству право проводить контрольные закупки на предмет недолива топлива, в ближайшее время будет направлен в правительство.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, специалисты Росстандарта пришли к выводу, что почти 10% топлива на российских АЗС — опасный суррогат.