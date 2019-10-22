Петербурженка напоила месячного сына жидкостью для удаления накипи

В Санкт-Петербурге местная жительница напоила химическим веществом маленького сына. Ребенок находится в больнице.

41-летняя мать рассказала, что по ошибке развела в бутылочке вместо детской смеси для кормления средство для очистки бытовых приборов от накипи. Химическим веществом родительница напоила собственного сына.

Как стало известно 5-tv.ru, в медучреждение месячный младенец попал с острым отравлением. Сейчас малыш находится в детской городской больнице № 5 в тяжелом состоянии.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства и детали произошедшего. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов случайно отравился химическим средством для чистки труб.