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  4. Петербурженка напоила месячного сына жидкостью для удаления накипи

Петербурженка напоила месячного сына жидкостью для удаления накипи

, 10:25 265

Женщина утверждает, что растворила химическое средство вместо детской смеси случайно.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Санкт-Петербурге местная жительница напоила химическим веществом маленького сына. Ребенок находится в больнице.

41-летняя мать рассказала, что по ошибке развела в бутылочке вместо детской смеси для кормления средство для очистки бытовых приборов от накипи. Химическим веществом родительница напоила собственного сына.

Как стало известно 5-tv.ru, в медучреждение месячный младенец попал с острым отравлением. Сейчас малыш находится в детской городской больнице № 5 в тяжелом состоянии.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства и детали произошедшего. По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов случайно отравился химическим средством для чистки труб.

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