Состояние Бари Алибасова врачи оценивают как тяжелое

Медики НИИ Склифосовского оценивают состояние Бари Алибасова как тяжелое. В настоящий момент продюсер продолжает находиться в реанимации. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе больницы.

По словам врачей, температура Алибасова вечером 11 июня была 36,6, утром 12 июня поднялась до 36,8.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсера группы «На-На» вывели из медикаментозного сна, но Алибасов никого не узнает и не может назвать своего имени. Сын шоумена 11 июня пояснил журналистам, что его отец должен находиться под круглосуточным наблюдением врачей, так как риски относительно его здоровья по-прежнему велики.

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Бари Алибасов был экстренно доставлен в больницу после того как случайно выпил средство для очистки труб «Крот». Мужчина получил серьезные ожоги пищевода и дыхательных путей.