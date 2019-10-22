Терпящий бедствие в Норвегии российский ледокол вышел из Санкт-Петербурга

Терпящий бедствие у западного побережья Норвегии российский ледокол направлялся из Санкт-Петербурга на Ямал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным спасателей, во время движения в условиях шторма корабль потерял мощность двигателя, но позднее команде все же удалось начать маневрирование.

Marinetraffic / sysla.no

На месте ЧП следуют буксиры. В районе ЧП кружат вертолеты. Наблюдается сильный шторм.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, российский ледокол подал сигнал SOS около шести утра во вторник, 22 октября. На борту находятся 33 человека.