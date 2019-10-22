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  4. Дочь иранского посла в РФ выпала из окна в Москве

Дочь иранского посла в РФ выпала из окна в Москве

, 12:17 366

28-летняя женщина на родине длительное время наблюдалась у психолога и принимала успокоительные препараты.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве из окна многоэтажного здания выпала дочь посла Ирана в РФ Мехди Санаи. Девушка скончалась от полученных травм.

28-летняя Арефех Санаи выпала из окна многоэтажного жилого дома, расположенного в Подсосенском переулке. Полученные травмы были не совместимы с жизнью, дочь иранского посла погибла на месте.

По предварительной информации, на родине Арефех Санаи на протяжении многих лет наблюдалась у психолога и принимала успокоительные лекарственные препараты. В России девушка находилась четыре месяца и активно искала работу.

По факту инцидента правоохранительными органами проводится проверка. Следствием рассматривается версия самоубийства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что афроамериканка выпала из окна в Санкт-Петербурге.

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