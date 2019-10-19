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«Там бордель»: Соседи о квартире, откуда выпала из окна афроамериканка

, 23:11 Эксклюзивное видео 316

Девушка упала с высоты пятого этажа дома на проспекте Большевиков.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Жуткий инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел в Петербурге на проспекте Большевиков 19 октября. Из окна 15-этажного дома выпала афроамериканка. 31-летняя женщина упала с высоты пятого этажа.

Она получила перелом позвоночника, травму груди и сотрясение мозга. Иностранку экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства этого происшествия досконально неизвестны, однако люди, живущие по соседству с квартирой, откуда выпала афроамериканка, рассказали, что скорее всего там находится бордель. Они замечали, как туда периодически заходили мужчины, а темнокожих женщин встречали в лифте.

5-tv.ru

Сотрудники полиции выясняют детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал Милонов об открытии в Петербурге легального борделя с секс-куклами.

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