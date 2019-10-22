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  4. В посольстве Ирана в РФ опровергли данные о гибели дочери посла

В посольстве Ирана в РФ опровергли данные о гибели дочери посла

, 12:55 Эксклюзивное интервью 85

Ранее сообщалось, что 28-летняя дочь иранского посла в России выпала из окна многоэтажки в Москве.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Кузнецов

В иранском посольстве в России опровергли поступившие в СМИ данные о гибели дочери посла Мехди Санаи. В ведомстве специально для 5-tv.ru прокомментировали инцидент.

«Появилась информация, что погибла дочь посла. Нас эта информация шокировала. Откуда это? Посольство твердо это опровергает. Любая такая информация может иметь негативные отпечатки. Много злоумышленников, которые не желают нашим двум странам хороших отношений. Они пытаются каждый день создавать подобного рода информацию», — утверждает представитель посольства Ирана в РФ.

Ранее сообщалось, 28-летняя Арефех Санаи выпала из окна многоэтажного дома. При падении девушка якобы ударилась об автомобиль и от полученных травм скончалась на месте. Также утверждалось, что на родине дочь иранского посла находилась под наблюдением психолога и принимала успокоительные лекарственные препараты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь иранского посла в РФ выпала из окна в Москве.

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