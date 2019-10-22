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  4. «Опять беременна?» Тодоренко взбудоражила поклонников округлившимся животом

«Опять беременна?» Тодоренко взбудоражила поклонников округлившимся животом

, 15:00 Фото 385

Мимо обсуждения последнего поста телеведущей в Instagram не прошел и ее супруг Влад Топалов.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко поздравила брата Кирилла с днем рождения, выложив на своей странице в Instagram совместное фото на яхте. Однако внимание подписчиков привлекло не искрометное поздравление, а округлившийся живот артистки.

В начале поста Тодоренко написала, что в их с братом детстве было множество сломанных машинок, несъеденных супов и даже выбитых зубов. Артистка призвала родственника ценить то время.

«Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил „коледец“ (колодец — Прим. ред) и достигать самых крутых вершин. Твоя сестра», — заключила она.

Текст Тодоренко сопроводила фотографией, на которой запечатлена в купальнике. Она смеется в полусогнутом состоянии и приобнимает брата.

Instagram @reginatodorenko

В комментариях к посту поклонники активно спрашивают телеведущую о беременности.

«Ты что опять беременна?»

«Ты снова беременна?»

«Она беременна на фото», — написали пользователи.

К ним присоединился и супруг звезды Влад Топалов.

«Бэр беременный», — гласит его комментарий.

Сама Тодоренко пока не дала никаких объяснений. Некоторые подписчики считают, что фото может быть старым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Регина Тодоренко раскрыла возможное место празднования годовщины свадьбы. Она официально обручилась с Топаловым 25 октября прошлого года.

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