В Шереметьево трапом въехали в двигатель вьетнамского Boeing

Во время отбуксировки трапа от вьетнамского Boeing 787 Dreamliner произошло столкновение с двигателем самолета. Инцидент произошел в столичном «Шереметьево».

Как стало известно 5-tv.ru, все произошло после завершения посадки пассажирами. На кадрах с места ЧП видно, что серьезных повреждений самолет не получил.

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Информации об изменении вылета рейса вьетнамской авиакомпании пока не поступало.

Обстоятельства уточняются.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом ЧП, который произошел в столичном «Шереметьево» накануне. Водитель на тягаче случайно повредил стойку шасси в тот момент, когда капитан воздушного судна уже запустил двигатели.