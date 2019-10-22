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  4. В Шереметьево трапом въехали в двигатель вьетнамского Boeing

В Шереметьево трапом въехали в двигатель вьетнамского Boeing

, 15:25 Эксклюзивное фото 50

Инцидент произошел после посадки всех пассажиров на рейс.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Во время отбуксировки трапа от вьетнамского Boeing 787 Dreamliner произошло столкновение с двигателем самолета. Инцидент произошел в столичном «Шереметьево».

Как стало известно 5-tv.ru, все произошло после завершения посадки пассажирами. На кадрах с места ЧП видно, что серьезных повреждений самолет не получил.

5-tv.ru

Информации об изменении вылета рейса вьетнамской авиакомпании пока не поступало.

Обстоятельства уточняются.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом ЧП, который произошел в столичном «Шереметьево» накануне. Водитель на тягаче случайно повредил стойку шасси в тот момент, когда капитан воздушного судна уже запустил двигатели.

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