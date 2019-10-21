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  4. Тягач во время подготовки к взлету повредил стойку шасси самолета в Шереметьево

Тягач во время подготовки к взлету повредил стойку шасси самолета в Шереметьево

, 17:44 Эксклюзивное фото 47

Лайнер уже запустил двигатели, когда водитель на тягаче случайно вырвал несколько кабелей.

Фото: ТАСС / Марина Лысцев

ЧП произошло в столичном аэропорту «Шереметьево» незадолго до взлета одного из лайнеров.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, водитель на тягаче случайно повредил стойку шасси в тот момент, когда капитан воздушного судна уже запустил двигатели. Предварительно, у самолета вырваны несколько кабелей и разъем питания.

По уточненной информации, причиной ЧП стала забывчивость — не отсоединили кабель питания с передвижного источника, а тягач уже начал движение.

5-tv.ru

На месте работают специалисты воздушной гавани. Обстоятельства ЧП уточняются.

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