Названы имена погибших на руднике «Таймырский»

Стали известны имена работников, погибших при ЧП на руднике «Таймырский». О трагедии владеющая рудником компания «Норникель» сообщила 22 октября.

Как стало известно 5-tv.ru, погибли горный мастер Евгений К. 1979 года рождения, заместитель главного механика рудника Сергей К. 1970 года рождения и 45-летний специалист проектного офиса Кирилл К.

По предварительным данными, Евгений и Кирилл отправились в заброшенную тупиковую шахту, не работавшую с 2011 года, чтобы изучить возможность дальнейшей ее разработки. Заметив, что коллеги не вернулись в положенное время, механик отправился за ними и обнаружил тела погибших. Мужчина попытался оказать им первую помощь, но умер сам.

Одна из возможных причин происшествия — выброс сильнодействующего газа, например, метана или диоксида углерода. Все трое мужчин имели при себе газоанализаторы и самоспасатели, но не успели воспользоваться ими и погибли практически моментально.

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