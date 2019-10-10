Обрушение породы произошло на шахте в Хакасии: пострадал один человек

Частичное обрушение породы произошло на шахте «Северной» в Ширинском районе Хакасии. Пострадал один рабочий, сообщили в районной единой дежурно-диспетчерской службе.

Сообщение об аварии на шахте поступило в экстренные службы 10 октября. Прибывшие на место спасатели подняли на поверхность пострадавшего горняка. Его доставили в больницу с тупой травмой живота и подозрением на перелом таза.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», на момент частичного обрушения породы в шахте находились 44 человека. Всех их эвакуировали. На месте продолжают работать сотрудники военизированной горноспасательной части.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент РФ Владимир Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах.