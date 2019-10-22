Жена внука Пугачевой впервые заговорила о детях

Алена Краснова замужем за внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым уже два с лишним года, но только сейчас впервые заговорила о будущих детях. Раньше и она, и ее супруг всячески давали понять публике, что устали от постоянных вопросов о наследниках. Теперь же 22-летняя невестка Кристины Орбакайте написала в своем Instagram, что дети станут ее объектом для фотосъемок.

«Буквально пару месяцев назад мне посчастливилось принять участие в съемке безумно талантливого фотографа, которая меня вдохновила! Именно у нее я хотела бы научиться мастерству. Вряд ли мое хобби перерастет в коммерческую деятельность, моими подопечными станут друзья. В будущем наши дети, а дальше как пойдет», — рассуждает Краснова и просит у подписчиков совета в выборе профессиональной камеры.

Instagram @alenaakrasnova

Текст Алена сопроводила стильным снимком, на котором она сидит рядом с мужем на фоне осеннего пейзажа.

«Такие милые с супругом!»

«Вы очень классные! Счастья, красивых детей и любви!»

«Вы такие клевые! Два года назад встретила вас с Никитой в аэропорту Москвы. Вы нереально красивая даже без косметики, такая естественная красота…»

«Красивая пара️. Очень классные! Счастья вам!» — восхищаются фанаты.

Ранее, как писал 5-tv.ru, кто-то из подписчиков пошутил, что если у Красновой и Преснякова в скором времени родится ребенок, Максим Галкин станет самым молодым прадедушкой в мире.