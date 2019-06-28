Внук Аллы Пугачевой резко ответил юзерам на слухи о беременности жены

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков выложил кадры новой фотосессии со своей супругой Аленой Красновой. На снимках девушка одета в белое платье свободного кроя. Видимо поэтому у поклонников закрались подозрения, что девушка находится в «интересном положении».

Никита Пресняков сделал к фотографиям трогательную подпись.

«С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет, и ни одного дня нам не будет скучно», — пишет внук Аллы Борисовны.

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