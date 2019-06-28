Внук Аллы Пугачевой резко ответил юзерам на слухи о беременности жены

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков выложил кадры новой фотосессии со своей супругой Аленой Красновой. На снимках девушка одета в белое платье свободного кроя. Видимо поэтому у поклонников закрались подозрения, что девушка находится в «интересном положении».
Никита Пресняков сделал к фотографиям трогательную подпись.
«С этим человеком я готов закрыться в бункере на 100 лет, и ни одного дня нам не будет скучно», — пишет внук Аллы Борисовны.
В комментариях тут же начали появляться предположения, что супруга Никиты Преснякова беременна.
«Похоже, что в пузике кто-то есть»;
«Кто в пузике?»
«Когда у вас родится ребенок, Галкин станет самым молодым прадедушкой в мире!» — пошутил один из поклонников.
Никита Пресняков довольно резко ответил одному из подписчиков на высказанное предположение.
«Поздравляем! Вы стали обладателем достижения 50-тысячного коммента „похоже, что в пузике кто-то есть“ за последние 5 лет! Ваш выигрыш ровняется целым ***!» — заявил сын певицы.
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Поклонники удивились такой реакции звезды.
«Уже пора привыкнуть и просто игнорировать»;
«Столько гадости на простой коммент!» — возмутились юзеры.
Хотя, были и те, кто поддержал выпад сына Орбакайте.
28-летний Пресняков и 22-летняя Алена поженилась два года назад, и судя по постам в социальных сетях, счастливы в браке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена внука Пугачевой в бикини показала видео с Пресняковым из бассейна.