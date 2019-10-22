Путин и Эрдоган обсудили военные действия Турции в Сирии

Во время встречи с Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Эрдоган подробно разъяснил цели и задачи турецкой операции в Сирии. Об этом российский лидер сообщил после завершения переговоров, которые прошли 22 октября.

Путин отметил, что в ходе встречи обсуждалась важность налаживания диалога между сирийскими курдами и правительством Турецкой Республики. Кроме того, речь шла и о значимости сохранения территориальной целостности САР — это поможет стабилизировать ситуацию в стране. Президент подчеркнул: Сирии и Турции не обойтись без взаимоуважительного сотрудничества.

Российский лидер сообщил также, что сепаратистские настроения в северной части САР «подогревались извне». Крайне важно на данный момент не дать террористам возможности воспользоваться ситуацией и обернуть действия Турции в свою пользу. Кроме того, главы РФ и Турции сошлись во мнении о том, что Сирию необходимо освободить от присутствия иностранных военных, сохранив при этом целостность страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели консультации по вопросам урегулирования ситуации в Сирии — встреча лидеров двух стран прошла в Сочи.