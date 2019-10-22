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  4. Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи ситуацию в Сирии

, 15:09 70

Российский президент в начале встречи выразил надежду, что уровень отношений между Москвой и Анкарой позволит найти ответы на самые сложные вопросы.

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4401

Консультации Москвы и Анкары по вопросам урегулирования ситуации в Сирии очень востребованы и пойдут на пользу не только России и Турции, но и всем странам региона. Об этом заявил Владимир Путин, открывая переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прилетел по приглашению российского президента в Сочи.

«Ситуация в регионе очень острая, мы это все видим, понимаем. И думаю, наша встреча сегодняшняя, наши консультации очень востребованы», — отметил Владимир Путин.

Он выразил надежду, что сложившийся уровень российско-турецких отношений позволит найти ответы на все сложные вопросы в интересах всех стран региона.

«Хочу выразить надежду на то, что тот уровень российско-турецких отношений, который достигнут за последнее время, сыграет свою роль в урегулировании всех вопросов сложных, которые в регионе сложились на сегодняшний день, и позволит найти ответы на все, даже очень сложные вопросы в интересах как Турции, так и России и всех стран региона», — сказал президент РФ.

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарив Путина за приглашение, тоже высказал мнение, что встреча пойдет на пользу в этой сложной ситуации. Он подчеркнул, что до настоящего момента Москва и Анкара находились в постоянном тесном контакте и на сегодняшних переговорах удастся обсудить сложившуюся ситуацию более подробно.

«Операция под названием „Источник мира“ несомненно обеспечит новые реалии», — заявил Эрдоган.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, сегодня, 22 октября, истекает срок 120-часового перемирия между турецкой армией Турции и курдскими формированиями на севере Сирии. Эрдоган уже заявил о готовности продолжить операцию «Источник мира».

Тема:
Война в Сирии 4401
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