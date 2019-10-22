Оргкомитет Олимпиады 2024 года презентовал логотип Игр

В Париже представили логотип Летних Олимпийских и Паралимпийских Игр, которые пройдут во французской столице в 2024-м году.

Эмблема объединяет три культовых символа: золотую медаль, олимпийский огонь и лицо французской республики — Марианну. Последняя незамысловато указывает на страну-хозяйку Игр.

Ну а, награда и пламя, разумеется, символизируют стремление к победе и к мечте. Впервые в истории логотип будет одинаковым и для Олимпиады, и для Паралимпиады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как посольство РФ ответило на шутку главы Токио о проведении марафона на Курилах в рамках Олимпиады- 2020.