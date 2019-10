Посольство РФ ответило на шутку главы Токио о проведении марафона на Курилах

В Посольстве РФ ответили губернатору Токио Юрико Коикэ, которая предложила провести марафон и соревнования по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года на «северных территориях» — то есть на южных Курильских островах. Высказывание японского политика вызвало возмущение российских дипломатов.

« К сведению уважаемой госпожи Юрико Коикэ, Губернатора Токио: уверены, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом, но российские южные Курилы к ним не относятся », — говорится в официальном сообщении посольства РФ в Facebook.

В послании также отмечается, что спорт должен способствовать сплочению государств, а не становиться причиной для «конфронтационных шуток».

ХХХII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

