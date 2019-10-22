Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не допустить празднования Хэллоуина в российских школах. По его мнению, такие мероприятия грубо нарушают федеральный закон о деятельности религиозных организаций.

Как сообщают «Известия», соответствующее предложение Милонов направил генпрокурору России Юрию Чайке. Кроме того, депутат попросил родителей школьников сообщать ему, если они увидят, как Хэллоуин отмечают в каком-либо учебном заведении.

«Мы как родители, как депутаты будем осуществлять мониторинг, и если где-то кто-то захочет провести Хэллоуин — извините, не поздоровится», — заключил Милонов, не уточнив возможные последствия.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в 2017 году Виталий Милонов направил гневное письмо в Министерство образования — с требованием официально запретить Хэллоуин в школах и детсадах. По мнению депутата, этот «неприемлемый и безнравственный» праздник негативно отражается на детской психике.