Грозит пандемия? Онищенко оценил угрозу вируса Шамонда для россиян

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 29 0

Академик РАН призвал наблюдать за ситуацией.

Онищенко оценил угрозу вируса Шамонда для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Онищенко исключил риски для россиян из-за вируса Шамонда, выявленного во Франции

Реальной угрозы для здоровья россиян из-за первого зафиксированного у человека случая заражения вирусом Шамонда во Франции нет. Об этом РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее французские власти сообщили, что пациент с тяжелым иммунодефицитом заразился вирусом Шамонда, который ранее считался не передающимся человеку. Мужчина скончался в начале октября.

Онищенко отметил, что речь идет о зоонозном заболевании, которое может поражать людей и животных. По его словам, оснований говорить о пандемическом или эпидемическом распространении вируса сейчас нет.

«Речь идет о зоонтропонозе — это те болезни, которыми болеют люди и животные. Здесь речь не идет о каких-то претендентах на пандемическое, эпидемическое распространение. Никакой реальной угрозы для наших сограждан я здесь не вижу. Но наблюдать за этим надо», — сказал академик.

Он также обратил внимание на сокращение количества контактов между Россией и Францией в последние годы. По мнению специалиста, это снижает вероятность завоза вируса на территорию России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек госпитализировали и взяли под медицинское наблюдение из-за возможного случая оспы обезьян в Московской области. Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование и устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с возможным заболевшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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