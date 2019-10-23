И снова гречка может подрожать. В ряде авторитетных деловых российских СМИ появились об этом сообщения. Пока паники, как в 2014-м вряд ли стоит ожидать. Как, впрочем, и заоблачных цен, как тогда.

Потому что, во-первых, все уже ученые, есть опыт. А во-вторых, сейчас эта популярная в России крупа стоит беспрецедентно дешево. Во всяком случае — пока.

Стоимость пакета гречки формируется в три этапа. Первый — это цена, по которой аграрии продают сырье производителю. Тот перерабатывает и упаковывает крупу и уже со своей наценкой отправляет в супермаркеты. Там формируется третья, окончательная для покупателя цена. Так вот аграрии стоимость сырья уже повысили. И теперь производители и ритейлеры решают, кто из них насколько повысит свою долю.

Валентин Трушнин разобрался в ценообразовании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стремительно дорожает красная рыба.