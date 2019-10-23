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Бывший капитан команды КВН стал постпредом главы Калмыкии

, 1:50 Фото 30

Лидер команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев избран постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников

Экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев стал постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал глава республики Бату Хасиков.

«Мы всегда будем стараться делать что-то полезное, доброе для Калмыкии. Так было, есть и будет», — начал свой пост политик под фото, на котором Хасиков изображен вместе с Тарбаевым.

Instagram @batukhasikov

Говоря о новом назначении, глава Калмыкии отметил, что уверен — Сангаджи Тарбаев «сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре».

По мнению Хасикова, бывшему капитану каманды КВН «по силам задачи любой сложности».

37-летний игрок одной из самых популярных юмористических программ продюсировал проекты «Даешь молодежь!», «Одна за всех», «Однажды в милиции», «Светофор», «Кухня». С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на бывшего КВН-щика Зеленского показали пародию.

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