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Елена Малышева попала в больницу — видео

, 4:49 Видео 159

Ведущую популярной передачи о здоровье госпитализировали в связи с гипертоническим кризом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @malysheva.live

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали. О необходимости обратиться за медицинской помощью Малышева рассказала сама на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала сторис, в котором рассказала, что у нее подскочило давление — 200 на 130. Врачи поставили Малышевой диагноз — гипертонический криз, это показание для госпитализации.

«Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Эти люди мне снизили давление и все равно сказали, что надо ехать в больницу», — говорит Малышева.

Ведущая программы о здоровье и тут не смогла удержаться, и уже на собственном примере рассказала, что видит пациент, которого везут на скорой, а потом по больничным коридорам.

«Вот так себя чувствует пациент на каталке», — рассказала знаменитость, показывая процесс.

По словам Малышевой, ей аккуратно снизили давление. 58-летняя звезда российского телевидения поблагодарила медиков скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Елены Малышевой по интимной стороне жизни для людей с аневризмой аорты.

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