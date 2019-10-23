Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали. О необходимости обратиться за медицинской помощью Малышева рассказала сама на своей странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала сторис, в котором рассказала, что у нее подскочило давление — 200 на 130. Врачи поставили Малышевой диагноз — гипертонический криз, это показание для госпитализации.

«Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Эти люди мне снизили давление и все равно сказали, что надо ехать в больницу», — говорит Малышева.

Ведущая программы о здоровье и тут не смогла удержаться, и уже на собственном примере рассказала, что видит пациент, которого везут на скорой, а потом по больничным коридорам.

«Вот так себя чувствует пациент на каталке», — рассказала знаменитость, показывая процесс.

По словам Малышевой, ей аккуратно снизили давление. 58-летняя звезда российского телевидения поблагодарила медиков скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы Елены Малышевой по интимной стороне жизни для людей с аневризмой аорты.