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  4. «Померил давление — в постель!» Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты

«Померил давление — в постель!» Малышева дала совет, как заниматься сексом при аневризме аорты

, 14:42 101

Телеведущая рассказала, что главное правило при таком заболевании — следить за давлением.

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы на Первом канале рассказала, как заниматься сексом при аневризме аорты. Это серьезное заболевание, которое дает осложнение на сердце и даже может привести к летальному исходу.

Как отметила главный телевизионный врач страны, людям, которые страдают этим заболеванием, нужно следить за давлением. Если оно повысилось, то о любовных утехах придется забыть на какое-то время, иначе последствия могут быть непредсказуемыми. Однако Елена Малышева добавила, что совсем отказываться от секса не стоит.

«Это как на выезд водителям. Померил давление — в постель!» — сказала телеведущая.

Коллега Елены Васильевны Герман Гандельман, присутствующий в студии, добавил, что заболевание требует постоянного наблюдения, нужно обязательно обращаться к специалистам.

Ранее Елена Малышева заявила, что у певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить.

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