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  4. В ТРК «Заневский каскад» взбешенный посетитель избил троих человек бруском

В ТРК «Заневский каскад» взбешенный посетитель избил троих человек бруском

, 9:05 Эксклюзивное видео 177

Жестокую расправу пресекли случайные прохожие.

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Фото, видео: ВКонтакте @zkaskad, 5-tv.ru

Жесткая потасовка произошла накануне вечером в торгово-развлекательном комплексе «Заневский каскад» в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, инцидент был зафиксирован около 20 часов у входа в комплекс.

5-tv.ru

Драка попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что сначала группа мужчин просто общается, потом один из них отходит в сторону, неожиданно хватает деревянный брусок, лежащий возле скамейки и набрасывается с ним на молодых людей.

5-tv.ru

Избиение остановили случайные прохожие. После этого дебошир избавился от своего средства возмездия и ретировался. Что стало причиной конфликта, устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве женщина вместо уколов получила в салоне красоты несколько ударов по голове.

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