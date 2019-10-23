В ТРК «Заневский каскад» взбешенный посетитель избил троих человек бруском

Жесткая потасовка произошла накануне вечером в торгово-развлекательном комплексе «Заневский каскад» в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, инцидент был зафиксирован около 20 часов у входа в комплекс.

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Драка попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. В кадре видно, что сначала группа мужчин просто общается, потом один из них отходит в сторону, неожиданно хватает деревянный брусок, лежащий возле скамейки и набрасывается с ним на молодых людей.

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Избиение остановили случайные прохожие. После этого дебошир избавился от своего средства возмездия и ретировался. Что стало причиной конфликта, устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве женщина вместо уколов получила в салоне красоты несколько ударов по голове.