Вместо уколов москвичка получила в салоне красоты несколько ударов по голове

Жительница Москвы пожаловалась, что ее жестоко избили в косметическом салоне, где она собиралась пройти омолаживающие процедуры. Вместо уколов красоты, девушка получила от медиков несколько ударов по голове.

«Меня избила врач, за то что я сняла на видео, как она мне нахамила. Она меня начала бить телефоном по лицу и по голове».

Агрессию, по словам пострадавшей, вызвала просьба подробнее рассказать о препарате, который ей собирались вводить. Коробку с этикеткой и аннотацию клиенту никто не предоставил.

Сейчас пострадавшая приходит в себя в Боткинской больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Спартака» избили болельщика, ударившего Глушакова в прошлом году.