  1. Пятый канал
  4. Вместо уколов москвичка получила в салоне красоты несколько ударов по голове

Вместо уколов москвичка получила в салоне красоты несколько ударов по голове

, 7:21 Эфирная новость 56

Девушка поинтересовалась препаратом, который ей хотели вводить, а это не понравилось медикам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Жительница Москвы пожаловалась, что ее жестоко избили в косметическом салоне, где она собиралась пройти омолаживающие процедуры. Вместо уколов красоты, девушка получила от медиков несколько ударов по голове.

«Меня избила врач, за то что я сняла на видео, как она мне нахамила. Она меня начала бить телефоном по лицу и по голове».

Агрессию, по словам пострадавшей, вызвала просьба подробнее рассказать о препарате, который ей собирались вводить. Коробку с этикеткой и аннотацию клиенту никто не предоставил.

Сейчас пострадавшая приходит в себя в Боткинской больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Спартака» избили болельщика, ударившего Глушакова в прошлом году.

Читайте также

Блогер Гусейн Гасанов в Самаре покатался на крыше машины и подрался с охраной

Фото: Кокляев показал «боевую кепку», которой Емельяненко попал ему в лицо
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
-0.19 71.17
0.04
Астролог назвала знаки зодиака, которые разбогатеют в ноябре

Последние новости

8:44
Видео: Танцовщица исполняет тверк на фоне горящих баррикад в Барселоне
8:41
День Якова Дровопильца: что можно и нельзя делать 22 октября
8:38
Размер родового сертификата увеличат в 2020-м
8:29
Теннисист Рафаэль Надаль тайно женился после 14 лет отношений
8:22
Боевики за сутки обстреляли 15 населенных пунктов в Сирии
8:16
Названа доля российских семей, которым денег хватает только на одежду и еду

Сейчас читают

Гороскоп на 22 октября: найдите время для семьи, Львы!
Зачем на Ольгу Бузову подали в суд и почему в Москве закрываются ее рестораны
«Твоя жизнь закончилась»: отсидевший Игорь Петренко поведал об убийстве

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев