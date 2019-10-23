Ветеринар в Челябинске спасает домашних животных от эвтаназии

Абсурдная история произошла в Челябинске.

Местный ветеринар спасает домашних животных, которых хозяева отправили на эвтаназию. Тех, кого можно вылечить, он потом отдает в добрые руки. Но спасителя неожиданно обвинили в покушении на чужое имущество.

Истории пациентов, которых спасает Бограт Агажанов все как под копирку: хозяева решают избавиться от неугодных питомцев, потому что они внезапно надоели, характер стал непослушным или вдруг появилась аллергия. Этого кота, по кличке Встречака, бывшим хозяевам стало просто дорого кормить.

«Хозяйка отказалась от котика. В итоге она принесла его на эвтаназию», — рассказывает врач.

Баграт Агажанов из Челябинска, потомственный ветеринар. Спасает тех, кого можно вылечить и просто здоровых животных от эвтаназии. С каждым владельцем решившимся на такой шаг заключает договор, в котором хозяин отказывается от прав на животное.

Затем через друзей, или интернет, как в случае кота «Встречаки», находит для питомцев новый дом. Этому коту повезло. Он стал настоящим членом семьи. И обрел не только дом, но и армию поклонников. Хозяева даже создали коту персональный аккаунт в интернете.

Однако, теперь действия зоозащитника проверяет прокуратура. В скандале разбиралась Светлана Свечкарева.

И в то же время совершенно противоположная история из Нижнекамска. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, ветеринар отказался осмотреть умирающую собаку, требуя паспорт.