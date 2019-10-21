В частной ветеринарной клинике Нижнекамска отказали в помощи сбитой машиной собаке потому, что у хозяина не было при себе ветеринарного паспорта животного. Животное скончалось на пороге учреждения. Историю рассказала в соцсетях очевидица происшествия. Из ее повествования следует, что животное попало под колеса такси рано утром. Вместе с хозяином собаки, пожилым мужчиной, женщина привезла умирающего питомца в ближайшую ветклинику за 15 минут до открытия. Врач была на месте, но отказывалась осмотреть собаку раньше положенного часа, а когда клиника открылась, потребовала от хозяина ветеринарный паспорт собаки со всеми прививками.

«Вместо того, чтобы оказать собаке экстренную помощь, требовала с хозяина ветеринарный паспорт (что за нонсенс? с каких пор у нас платная помощь в частной клинике оказывается только с паспортом?). Просто представьте: пожилой дедушка в слезах с умирающей собакой на пороге клиники умоляет ветеринара принять собаку платно, а врач требует ответить на вопросы: когда была сделана прививка от бешенства, какая конкретно вакцина, в какой клинике», — пишет автор поста.

К рассказу прилагается видео, на котором слышно, как врач говорит, что не будет осматривать собаку, потому что «права надо меньше качать».

После того как история получила огласку, ветврача, которая отказалась помогать животному, отстранили от работы на время проверки. Однако в руководстве клиники считают, что скандал спровоцировали пожилой хозяин собаки и вступившаяся за него девушка. Тем не менее, по некотором данным, они собираются встретиться с мужчиной и принести извинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неравнодушные граждане спасли собаку, которую хозяин привязал к автомобилю и тащил по Киевскому шоссе в Москве.