Американские беспилотники следили за учениями десанта России и Белоруссии

Под Брестом десантники России и Белоруссии провели совместные учения в условиях, максимально приближенных к боевым. К маневрам привлекли почти тысячу военнослужащих двух стран и 250 единиц техники. По легенде, «голубые береты» высаживаются в оккупированном городе и при поддержке штурмовой авиации освобождают его от сил условного противника.

По словам наблюдателей, с десантированием «крылатая пехота» союзников справилась безупречно — командование поставило оценки отлично.

За маневрами наблюдали не только генералы России и Белоруссии. Во время активной фазы учений были замечены американские беспилотники. Один из них, по данным разведки, совершил полет вдоль нашей западной границы.

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