«Господин президент, вы очень модный человек»: Путин и ас-Сиси сравнили галстуки

Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели двустороннюю встречу в рамках саммита Россия-Африка в Сочи в среду, 23 октября. Во время переговоров лидеры государств обсудили возобновление чартерного авиасообщения между двумя странами, однако пока не договорились о конкретных сроках.

В тот момент, когда Путин и ас-Сиси в сопровождении других участников мероприятия отправились на пленарное заседание в рамках саммита, главы государств сделали забавное наблюдение. Они обнаружили, что их галстуки похожи друг на друга. Путин жестом показал своему египетскому коллеге, что их одежда одинакова, на что тот улыбнулся.

«Господин президент, вы очень модный человек», — перевел синхронист слова ас-Сиси.

К слову, это не первый раз, когда президент России одевается так же, как его коллеги. Ранее галстук российского лидера совпал с галстуком турецкого президента Реджепа Эрдогаана. Забавную закономерность заметили пользователи сети.

«После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем», — пошутили юзеры в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными.