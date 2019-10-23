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Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными

, 2:43 Эфирная новость 11

Об этом президент России заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4404

Более чем шестичасовые переговоры президентов России и Турции в Сочи завершились подписанием судьбоносного меморандума, который радикально меняет ситуацию в Сирии. Владимир Путин назвал принятые решения — судьбоносными.

Вот главное. Турция останавливает военную операцию в Сирии, и отказывается от продвижения далее полосы в 32 километра между городами Тель-Абьяд и Рас Аль-Айном. На всю остальную часть границы — там где раньше заправляли курды — вводятся отряды сирийских войск и российской военной полиции.

В дальнейшем, через шесть с половиной дней, Россия и Турция будут вместе патрулировать территорию на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

Что это меняет в сирийском раскладе, как шли переговоры — из Сочи передает Виктор Синеок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перемирие между курдами и турецкими военными подходит к концу.

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