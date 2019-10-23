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«Восточная сказка»: Звезда «Дома-2» Феофилактова рассказала о новом бойфренде

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Знаменитость подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа и поделилась подробностями отношений.

Фото: Instagram @evgeniyafeofilaktova

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала о своей личной жизни. Теледива не скрывала, что у нее есть молодой человек — она периодически публиковала совместные снимки в соцсетях — однако на вопросы о бойфренде не отвечала.

Наконец, участница скандальной программы решила посвятить фанатов в подробности своего романа и поведала, как между ней и бизнесменом Маджидом Гиагиа зародилась любовь.

Девушка призналась, что первоначально их отношения с предпринимателем были исключительно деловые, однако со временем между партнерами вспыхнули чувства. Сейчас Феофилактова чувствует себя по-настоящему счастливой. Возлюбленный устраивает ей романтические сюрпризы, заботится о своей избраннице и в то же время не ограничивает свободу.

Евгения чувствует себя, как за каменной стеной, и не исключает, что роман может закончиться свадьбой.

«А сейчас мне очень нравится эта восточная сказка, и будь что будет! Мне неважно, чем закончатся наши отношения — свадьбой или нет. Но я очень счастлива. Наконец-то я могу почувствовать себя слабой женщиной. <>Он сдувает с меня пылинки, не ограничивает меня в свободе, не заставляет сидеть дома», — призналась светская львица в интервью Starhit.

Маджид Гиагиа — успешный предприниматель, владеет ресторанами, отелями в Объединенных Арабских Эмиратах, Омане и Ливане. Также он занимается продюсированием фильмов и снимается в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Феофилактова похвасталась новым богатым возлюбленным.

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